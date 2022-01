Quando le mani si sfiorano basato su una storia vera? II romanzo dietro il film (Di giovedì 27 gennaio 2022) Questa sera, alle ore 21:20, in occasione della Giornata della Memoria, andrà in onda su Rai 2 il film ‘Quando le mani si sfiorano’, il cui nome originale è ‘Where Hands Touch’. La pellicola del 2018, scritta e diretta da Amma Asante, è stata co-prodotta in Regno Unito, Belgio, Irlanda, Canada e USA. Tra gli interpreti figurano Amandla Stenberg, George MacKay, Abbie Cornish e Cristopher Eccleston. Amandla Stenberg interpreta Leyna, una giovane donna di etnia mista nata dalla relazione di sua madre, Kerstin (Abbie Cornish), con un soldato franco-senegalese. Nel 1944, un giovane ufficiale nazista di nome Lutz (interpretato da George MacKay) si innamora di lei: tuttavia, con la caduta del Reich i due si separano e Leyna viene inviata in un campo di concentramento, dove una delle guardie è proprio Lutz. La sceneggiatura ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 27 gennaio 2022) Questa sera, alle ore 21:20, in occasione della Giornata della Memoria, andrà in onda su Rai 2 illesi’, il cui nome originale è ‘Where Hands Touch’. La pellicola del 2018, scritta e diretta da Amma Asante, è stata co-prodotta in Regno Unito, Belgio, Irlanda, Canada e USA. Tra gli interpreti figurano Amandla Stenberg, George MacKay, Abbie Cornish e Cristopher Eccleston. Amandla Stenberg interpreta Leyna, una giovane donna di etnia mista nata dalla relazione di sua madre, Kerstin (Abbie Cornish), con un soldato franco-senegalese. Nel 1944, un giovane ufficiale nazista di nome Lutz (interpretato da George MacKay) si innamora di lei: tuttavia, con la caduta del Reich i due si separano e Leyna viene inviata in un campo di concentramento, dove una delle guardie è proprio Lutz. La sceneggiatura ...

