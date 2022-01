PS5 da Unieuro gratis? Altro che disponibilità | nuova truffa

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Sarebbe bello crederci ma la notizia di PS5 dadel tutto regalate dalla catena di elettronica è decisamente fake. Tra l’si tratta di unache prende di nuovo di mira il brand della distribuzione, dopo altri tentavi pure commentati con i nostri lettori in questa prima parte del 2022. Prima che qualche ignara vittima ci caschi, meglio chiarire la vera natura del raggiro che corre sui social. Solo un paio di giorni fa, abbiamo riportato la notizia di un falso sito, in tutto e per tutto simile all’originale, che stava spopolando millantando proprio laPS5. Più di qualche potenziale acquirente è stato tentato nell’effettuare una transazione a prezzo pieno della console, nella versione digital e standard. Peccato davvero per l’esito ...