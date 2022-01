Pressing di Berlino affinché l' Ue riduca a tre mesi il Green pass per i non vaccinati guariti

(Di giovedì 27 gennaio 2022) La Germania ha deciso di ridurre a soli trela validità del certificato di guarigione, e quindi del, per chi è guarito dal Covid-19 ma non ha ricevuto le dosi. E oravorrebbe che l'Ue imponesse la stessa...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pressing Berlino

EuropaToday

Ildei falchi Nato suOra con il rischio di un allargamento del conflitto dietro l'angolo si ritorna a dialogare. Gli Usa ieri hanno consegnato le risposte scritte alle richieste di ...Usa a tutti i livelli, con forzature sospette. Il segretario di stato Usa, Antony Blinken, ... Asse Parigi -e problemi tedeschi Oggi, Macron è a, per incontrare Scholz. La ...I Governatori in Pressing sul Premier Draghi Mentre l'Italia continua a colorarsi di zone ARANCIONI e GIALLE, il pressing delle Regioni sull'esecutivo guidato dal premier Draghi si fa sempre più insis ...Scrive Roberto Gressi: «L’inizio è inquietante, sherpa e plenipotenziari non hanno ancora concluso niente anche se le ultime ore sono frenetiche. La prima chiama per eleggere il presidente della Repub ...