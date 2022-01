Potrebbe essere lei la prossima fashion icon della famiglia reale spagnola?

Leggi su iodonna

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il royal look 2022 guarda le foto Victoria Federica de Marichalar de Borbon è la secondogenita dell’Infanta Elena e del suo ex marito Jaime de Marichalar, nonché cugina di Leonor e Sofia di Spagna e, quindi, nipote (ribelle) di Felipe di Spagna. È conosciuta come una principessa pop per via delle sue preferenze in fatto di moda e beauty tipichesua generazione, non sempre in stile “bon ton” come la “zia” cool Letizia di Spagna. Quarta in linea di successione al trono, studia business a Madrid. E come tutte le ragazzesua età si diverte a interpretare la moda su Instagram. ...