"Posso farti una domanda piccante?": momento bollente al GF Vip, Delia Duran in imbarazzo totale [VIDEO] (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un momento davvero imbarazzante quello vissuto da Delia Duran al GF VIP. La domanda è molto chiara ma la risposta tarda ad arrivare Delia Duran in imbarazzo totale, non sa come rispondere (Screen da Twitter)Il triangolo amoroso più famoso della televisione italiana sta ancora facendo parlare di sè. Parliamo di Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Oggi le due donne sono all'interno del GF VIP mentre Alex, uscito dal reality a dicembre, pare che se ne sia andato dall'Italia per un periodo di relax e riflessione. Nel corso dell'ultima puntata in diretta, Alex e Delia hanno ammesso un dettaglio della loro relazione che ha letteralmente scosso gli animi e oggi all'interno della casa se ne parla.

