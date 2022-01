“Porta rispetto” Scoppia il caso Dybala: la situazione degenera del tutto (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’arrivo di Vlahovic ha fatto Scoppiare ulteriormente il caso Dybala; l’attaccante argentino, a febbraio, dovrebbe decide il suo futuro. Gianni Balzarini, con un semplice Tweet, ha scatenato una vera e propria polemica intorno a Paulo Dybala. Il clima, per un rinnovo di contratto non ancora arrivato, è sempre più teso. Getty ImagesLa Juventus si avvicina al momento della verità; Paulo Dybala, nel mese di febbraio, deciderà il sui futuro. Le parti si incontreranno con l’obiettivo di risolvere una situazione decisamente spinosa. Giorgia Palmas, sguardo provocante che fa impazzire: ma come fa? Il giocatore vuole, per rinnovare, un quinquennale a dieci milioni, otto più due di bonus mentre la società propone un rinnovo con contratto triennale e riduzione della parte fissa. La speranza è ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’arrivo di Vlahovic ha fattore ulteriormente il; l’attaccante argentino, a febbraio, dovrebbe decide il suo futuro. Gianni Balzarini, con un semplice Tweet, ha scatenato una vera e propria polemica intorno a Paulo. Il clima, per un rinnovo di contratto non ancora arrivato, è sempre più teso. Getty ImagesLa Juventus si avvicina al momento della verità; Paulo, nel mese di febbraio, deciderà il sui futuro. Le parti si incontreranno con l’obiettivo di risolvere unadecisamente spinosa. Giorgia Palmas, sguardo provocante che fa impazzire: ma come fa? Il giocatore vuole, per rinnovare, un quinquennale a dieci milioni, otto più due di bonus mentre la società propone un rinnovo con contratto triennale e riduzione della parte fissa. La speranza è ...

Advertising

Corriere : Insulti alla madre in campo, Meggiorini in lacrime: «Cosa c’entra lei? Porta rispetto» - Corriere : «Cosa c’entra la mia mamma? Porta rispetto» - DantiNicola : Ogni vita è sacra, ogni morte si porta il suo carico di dolore e di doveroso rispetto. C'è un però che alla collega… - topo1966 : RT @rtl1025: ? Nel corso della partita #LecceVicenza, vinta 2-1 dai padroni di casa, Riccardo #Meggiorini è scoppiato in lacrime dopo un li… - GF16051_0101 : @Riccardi_FVG @sbonaccini @M_Fedriga @staff_M_Fedriga .@Riccardi_FVG la verità che diffondiamo porta una firma ben… -