“Porta rispetto”: calciatore in lacrime in campo dopo il dramma personale – VIDEO (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ancora scosso dal dramma personale, un calciatore ha cominciato a piangere dopo che l’avversario ha insultato la persona scomparsa. L’incontro di ieri sera tra Lecce e Vicenza è finito con la vittoria della squadra salentina, ma subito dopo l’incontro non si è parlato del risultato, ma di quanto avvenuto nei concitati minuti di recupero. Ad un certo punto la tensione era alta e Meggiorini, attaccante con grande esperienza, ha cercato di sedare la rissa nata a centrocampo. Mentre cercava di mettere pace sono volati insulti e Majer, difensore dei pugliesi, gli ha rivolto qualche insulto di troppo. L’attaccante del Vicenza ci ha visto rosso ed ha cominciato a rispondere a tono al difensore. Dal labiale si capisce che dice: “Porta ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ancora scosso dal, unha cominciato a piangereche l’avversario ha insultato la persona scomparsa. L’incontro di ieri sera tra Lecce e Vicenza è finito con la vittoria della squadra salentina, ma subitol’incontro non si è parlato del risultato, ma di quanto avvenuto nei concitati minuti di recupero. Ad un certo punto la tensione era alta e Meggiorini, attaccante con grande esperienza, ha cercato di sedare la rissa nata a centro. Mentre cercava di mettere pace sono volati insulti e Majer, difensore dei pugliesi, gli ha rivolto qualche insulto di troppo. L’attaccante del Vicenza ci ha visto rosso ed ha cominciato a rispondere a tono al difensore. Dal labiale si capisce che dice: “...

