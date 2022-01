(Di giovedì 27 gennaio 2022) Bruttonel pomeriggio di oggi, 26 gennaio, su viaall’altezza di Castel Romano. E’ successo intono alle ore 18:00. A scontrarsi ben 5 veicoli in direzione Roma.sulla: 5coinvolte A causa dello scontro, piuttosto violento, sono rimaste ferite 3 persone. Non si conoscono le cause che hanno provocato l’. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia per i rilievi e 2 ambulanze, che hanno trasportato iin ospedale. Inizialmente si erano create lunghe code, circa 3 chilometri, ma dopo circa un’ora e mezza gli agenti sono riusciti a far spostare tutte lecoinvolte lateralmente, rendendo più scorrevole il traffico. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Pontina, incidente tra 5 auto: 2 feriti - astralmobilita : ???#SS148 #Pontina #Incidente rimosso traffico scorrevole @RegioneLazio @Emergenza24 @WazeLazio #viabiliLAZ - CCISS_Ministero : SS148 Pontina fine traffico rallentato causa incidente tra SS148 Incrocio Castel Romano/Trigoria (Km 23,1) e Incro… - CCISS_Ministero : SS148 Pontina traffico rallentato causa incidente tra SS148 Incrocio Castel Romano/Trigoria (Km 23,1) e Incrocio M… - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Via Pontina ?????? coda tra Pomezia e Castel Romano > Roma ? tamponamento a catena #Luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Pontina incidente

ilmessaggero.it

...DI IMMISSIONE ALLA STESSA A CAUSA DI UNIN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE PERSU VIA BRACCIANENSE ALTEZZA OSTERIA NUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA SI STA IN CODA ANCHE SULLAALL'......segnalati sulla viaall'altezza dei Castelli decima direzione è Ora si tratta di lavori in corso nulla da segnalare sul Raccordo Anulare su tutte le consolari a San Paolo per un...Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, 26 gennaio, su via Pontina all’altezza di Castel Romano. E’ successo intono alle ore 18:00. A scontrarsi ben 5 veicoli in direzione Roma. Incidente sulla Ponti ...Incidente sulla Pontina, intorno alle 9.30 di giovedì: un'auto condotta da un giovane è improvvisamente finita fuori controllo, per poi abbattere un palo ...