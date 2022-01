Playoff Mondiali 2022, Pandev: “L’Italia favorita, ma la Macedonia ci crede” (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’Italia si prepara alla sfida Playoff contro la Macedonia, per arrivare al Mondiale di quest’anno in Qatar. Della sfida che si disputerà a marzo a Palermo, ha parlato Pandev a Rai Sport, essendo affezionato ad entrambe le Nazionali. “L’Italia è sicuramente favorita, gioca in casa e ha vinto l’ultimo Europeo. Ma la Macedonia ci crede, non abbiamo nulla da perdere. Io ho deciso di lasciare la Nazionale dopo l’Europeo, per noi giocarlo è stato il massimo. La Macedonia non ci era mai riuscita. Io con la Nazionale italiana? Per me L’Italia è la seconda casa, i miei bambini sono qui, ma ho sempre avuto la Macedonia nel cuore”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022)si prepara alla sfidacontro la, per arrivare al Mondiale di quest’anno in Qatar. Della sfida che si disputerà a marzo a Palermo, ha parlatoa Rai Sport, essendo affezionato ad entrambe le Nazionali. “è sicuramente, gioca in casa e ha vinto l’ultimo Europeo. Ma laci, non abbiamo nulla da perdere. Io ho deciso di lasciare la Nazionale dopo l’Europeo, per noi giocarlo è stato il massimo. Lanon ci era mai riuscita. Io con la Nazionale italiana? Per meè la seconda casa, i miei bambini sono qui, ma ho sempre avuto lanel cuore”. SportFace.

