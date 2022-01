Pirateria: 500 mila utenti pagavano 10 euro per vedere Sky, Netflix e Dazn (Di giovedì 27 gennaio 2022) La maxi truffa alle pay tv: 10 euro per vedere Sky, Dazn e Netflix Corriere della sera – milano, pagina 6, di Giuseppe Guastalla. Sky, Netflix, Dazn: i maggiori servizi tv in streaming sono vittime della maxi frode al centro di una inchiesta della Procura di milano che ha ordinato alla Guardia di finanza perquisizioni in tutta Italia. Il blitz ha smantellato una vera e propria struttura tecnologica che, da una base di Napoli, era in grado di diffondere illegalmente i segnali della pay tv a oltre 500 mila utenti che – pagando soltanto 10 euro al mese – accedevano a tutti i servizi. Sono state perquisite le abitazioni di venti persone indagate per violazione della legge sul diritto d’autore in Toscana, ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 27 gennaio 2022) La maxi truffa alle pay tv: 10perSky,Corriere della sera –no, pagina 6, di Giuseppe Guastalla. Sky,: i maggiori servizi tv in streaming sono vittime della maxi frode al centro di una inchiesta della Procura dino che ha ordinato alla Guardia di finanza perquisizioni in tutta Italia. Il blitz ha smantellato una vera e propria struttura tecnologica che, da una base di Napoli, era in grado di diffondere illegalmente i segnali della pay tv a oltre 500che – pagando soltanto 10al mese – accedevano a tutti i servizi. Sono state perquisite le abitazioni di venti persone indagate per violazione della legge sul diritto d’autore in Toscana, ...

