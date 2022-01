Pillola anti-Covid della Pfizer | l’Ema ha dato l’ok | il farmaco antivirale | ben tollerato | evita l’aggravarsi della malattia ed i decessi

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo qualche giorno di attesa, il tempo di dibattere, oggi il Chmp (Comitato per i medicinali a uso umano) del, ha concesso l’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio di Paxlovid*, lavirale per adulti (che non necessitano di ossigeno supplementare e hanno un maggior rischio di sviluppare lain forma grave), atta al trattamento dell’infezione da Sars-CoV-2. Paxlovid, i ricercatori: “E’ il primovirale orale, avendocipato l’altro, il molnupiravir, prodotto dalla Merck Raccomanin Ue, dunque il Paxlovid è di fatto il primovirale orale per, avendo terminato ...

La lunga lista dei farmaci considerati controindicati se assunti in concomitanza con la pillola anti-Covid viene ricordata anche dalla stessa azienda farmaceutica americana.