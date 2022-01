Pier | il politico al 100% può pescare voti ovunque

Advertising

geekeconomist : RT @lucianocapone: Sarebbe uno scherzo del destino a suo modo divertente se la legislatura dominata dal partito della scatoletta di tonno e… - MaryaJannifer : Allora,sappiamo di quale orientamento politico deve essere il presidente della Repubblica se vogliamo vincere il pr… - FVecchione : RT @lucianocapone: Sarebbe uno scherzo del destino a suo modo divertente se la legislatura dominata dal partito della scatoletta di tonno e… - CancianiRenzo : RT @lucianocapone: Sarebbe uno scherzo del destino a suo modo divertente se la legislatura dominata dal partito della scatoletta di tonno e… - AttilaAzureRive : RT @lucianocapone: Sarebbe uno scherzo del destino a suo modo divertente se la legislatura dominata dal partito della scatoletta di tonno e… -

Ultime Notizie dalla rete : Pier politico

il Giornale

... 'Forse sono l'uomopiù antipatico d'Italia, ma anche chi mi odia sa che non faccio ... Resta in piedi il nome diFerdinando Casini, il quale ha ribadito che se Draghi dovesse essere eletto ...Il nome più temuto è quello diFerdinando Casini: "Come lo diciamo ai nostri che abbiamo ... e qui il link per iscriversi alla newsletter "DiarioLa corsa al Colle ripropone il confronto Conte-Di Maio, sfide (interne) anche nel centrosinistra e centrodestra ...I giri a vuoto di Matteo Salvini, indeciso tra il dialogo costruttivo e la spallata sansoniana, il gioco di sponda del Partito democratico e il crescere dei consensi intorno alla figura dell’ex Dc, ex ...