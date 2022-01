Piazzapulita: anticipazioni 27 gennaio 2022 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una nuova puntata di Piazzapulita sarà in onda stasera, 27 gennaio, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati: l’elezione per il Presidente della Repubblica, con il commento in diretta sull’evolversi di una situazione sempre più ingarbugliata; le sfide di un Paese che, nel pieno dell’emergenza sanitaria, non può stare fermo troppo a lungo ad aspettare. Piazzapulita: ospiti 27 gennaio 2022 Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: i giornalisti Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea e Paolo Mieli; lo psicoanalista Massimo Ammaniti; il finanziere Francesco Micheli; lo storico Luciano Canfora; il direttore dell’Istituto Mario Negri Giuseppe Remuzzi; l’immunologo ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una nuova puntata disarà in onda stasera, 27, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati: l’elezione per il Presidente della Repubblica, con il commento in diretta sull’evolversi di una situazione sempre più ingarbugliata; le sfide di un Paese che, nel pieno dell’emergenza sanitaria, non può stare fermo troppo a lungo ad aspettare.: ospiti 27Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: i giornalisti Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea e Paolo Mieli; lo psicoanalista Massimo Ammaniti; il finanziere Francesco Micheli; lo storico Luciano Canfora; il direttore dell’Istituto Mario Negri Giuseppe Remuzzi; l’immunologo ...

