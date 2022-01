Pharrell e Tiffany and Co, uno spettacolo nello spettacolo alla Fashion Week di Parigi (Di giovedì 27 gennaio 2022) La settimana della moda di Parigi ha registrato la presenza di artisti del calibro di Kanye West, Pusha T, Tyler, The Creator e Skepta che si sono distinti per la scelta di una serie di look veramente degni di nota. Fra tutti, però, il più grande momento di stile è arrivato grazie a un abbagliante tocco di classe del solito Pharrell Williams. La sua presenza, mentre in passerella sfilava la prima collezione dell'amico e collaboratore Nigo per Kenzo, non è passata inosservata grazie a una T-shirt di Human Made abbinata a un parka e a un basco Kenzo. A parte l'abbigliamento, sono stati i suoi incredibili occhiali da sole a calamitare l’attenzione di tutti. In particolare, la montatura personalizzata da Tiffany and Co a forma di mandorla. Un autentico gioiello realizzato in oro 18 carati e riccamente decorato con due smeraldi e sessantuno ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) La settimana della moda diha registrato la presenza di artisti del calibro di Kanye West, Pusha T, Tyler, The Creator e Skepta che si sono distinti per la scelta di una serie di look veramente degni di nota. Fra tutti, però, il più grande momento di stile è arrivato grazie a un abbagliante tocco di classe del solitoWilliams. La sua presenza, mentre in passerella sfilava la prima collezione dell'amico e collaboratore Nigo per Kenzo, non è passata inosservata grazie a una T-shirt di Human Made abbinata a un parka e a un basco Kenzo. A parte l'abbigliamento, sono stati i suoi incredibili occhiali da sole a calamitare l’attenzione di tutti. In particolare, la montatura personalizzata daand Co a forma di mandorla. Un autentico gioiello realizzato in oro 18 carati e riccamente decorato con due smeraldi e sessantuno ...

