Pescara | arbitra vittima di Revenge Porn | “Miei video intimi hanno fatto il giro della Rete | per due giorni chiusa in casa”

TeleradioNews : Pescara. Arbitra di calcio ventiduenne vittima di 'revenge porn' denuncia tutto alla Polizia - Ricattata per alcu… - iltirreno : Brava Diana! Il fischietto di Pescara ha deciso di denunciare la persona che ha diffuso sulle chat i suoi video pri… -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara arbitra

PESCARA Sport 24

Chi è Diana Di Meo,divittima di revenge porn: la sua storia Diana Di Meo è un'e modella di 22 anni, la cui esistenza quotidiana è stata, negli scorsi giorni, turbata da ...Inizia così il racconto a 'Pomeriggio Cinque' di Diana Di Meo , 22ennee modella di, vittima di revenge porn. Secondo quanto ricostruito dalla polizia postale, ignoti avrebbero bucato ...E’ Federico Longo della sezione di Paola l’arbitro chiamato a dirigere Reggiana-Siena. Il fischietto calabrese sarà coadiuvato dagli assistenti Giulio Basile della sezione di Chieti e da Luca Dicosta ...La Can C ha designato gli arbitri della 5^ giornata di ritorno del campionato di serie C. Viterbese-Pescara sarà diretta da Maggio di Lodi; Imolese-Teramo da Petrella di Viterbo. In campo domenica 30 ...