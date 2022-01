Perché per i 30 anni di Disneyland Paris Minnie indosserà un tailleur pantalone (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quando pensiamo a Minnie ci viene subito in mente la topolina sempre sorridente che indossa il suo iconico vestito a pois rosso e bianco abbinato a un grande fiocco, ma per i 30 anni di Disneyland Paris sfoggerà un look tutto nuovo. Per la prima volta, Minnie indosserà un tailleur pantalone, un look disegnato appositamente dalla stilista Stella McCartney. “Questa nuova interpretazione dei suoi caratteristici pois rende Minnie Mouse un simbolo di progresso per una nuova generazione“, ha dichiarato la designer a People. Vi raccomandiamo... Le principesse Disney hanno un effetto positivo sui bimbi (ma non tutte): lo studio Pubblicata sul Child Development ed ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quando pensiamo aci viene subito in mente la topolina sempre sorridente che indossa il suo iconico vestito a pois rosso e bianco abbinato a un grande fiocco, ma per i 30disfoggerà un look tutto nuovo. Per la prima volta,un, un look disegnato appositamente dalla stilista Stella McCartney. “Questa nuova interpretazione dei suoi caratteristici pois rendeMouse un simbolo di progresso per una nuova generazione“, ha dichiarato la designer a People. Vi raccomandiamo... Le principesse Disney hanno un effetto positivo sui bimbi (ma non tutte): lo studio Pubblicata sul Child Development ed ...

