Perché Mattarella non “si ricandida” per un secondo mandato come Presidente della Repubblica? (Di giovedì 27 gennaio 2022) Perché Mattarella non “si ricandida”: nella quarta votazione dell’elezioni del nuovo Capo dello Stato il Presidente uscente è stato il nome cha ha ottenuto più voti. mandato del Presidente della Repubblica: cosa dice la Costituzione L’articolo 85 della Costituzione Italiana dice: “Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni”. Non ci sono riferimenti a scadenze o limiti di mandati. Infatti, la Costituzione Italiana non prevede un limite al numero di mandati per la carica di Presidente della Repubblica. Nella storia della Repubblica dell’Italia c’è stato sono un solo caso di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 27 gennaio 2022)non “si”: nella quarta votazione dell’elezioni del nuovo Capo dello Stato iluscente è stato il nome cha ha ottenuto più voti.del: cosa dice la Costituzione L’articolo 85Costituzione Italiana dice: “Ilè eletto per sette anni”. Non ci sono riferimenti a scadenze o limiti di mandati. Infatti, la Costituzione Italiana non prevede un limite al numero di mandati per la carica di. Nella storiadell’Italia c’è stato sono un solo caso di ...

