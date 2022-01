Perché Flavio Briatore è stato assolto per lo yacht: «15 milioni di euro persi per sempre» (Di giovedì 27 gennaio 2022) 63 metri, tre piani, 200 mila euro per affittarlo per una settimana. Il Force Blue è il 78° yacth più lungo del mondo. Apparteneva a Flavio Briatore, almeno fino al maggio del 2010 quando 18 agenti della Guardia di Finanza si presentarono mentre era ormeggiato vicino a La Spezia per sequestrarlo. A bordo c’erano Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco. Dopo un considerevole numero di giudizi, ora la magistratura italiana ha riconosciuto che quel sequestro non era necessario. La corte di appello di Genova ha stabilito che «il fatto non costituisce reato». Lo yacht dovrebbe essere restituito a Briatore ma al momento non c’è nessuna possibilità di rivederlo, visto che è stato venduto un anno fa per 7,5 milioni di euro contro un valore di mercato di ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022) 63 metri, tre piani, 200 milaper affittarlo per una settimana. Il Force Blue è il 78° yacth più lungo del mondo. Apparteneva a, almeno fino al maggio del 2010 quando 18 agenti della Guardia di Finanza si presentarono mentre era ormeggiato vicino a La Spezia per sequestrarlo. A bordo c’erano Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco. Dopo un considerevole numero di giudizi, ora la magistratura italiana ha riconosciuto che quel sequestro non era necessario. La corte di appello di Genova ha stabilito che «il fatto non costituisce reato». Lodovrebbe essere restituito ama al momento non c’è nessuna possibilità di rivederlo, visto che èvenduto un anno fa per 7,5dicontro un valore di mercato di ...

