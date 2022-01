Per un’economia umana, al via l’itinerario di formazione sociopolitica e imprenditoriale alla diocesi di Nola (Di giovedì 27 gennaio 2022) Al via l’itinerario di formazione sociopolitica e imprenditoriale “Per una nuova cultura del fare. Persone, lavoro, creato e futuro”, organizzato da Pastorale per la Carità e la Giustizia e Pastorale per il Laicato e l’Evangelizzazione della diocesi di Nola. L’inaugurazione pubblica del percorso si terrà sabato 29 gennaio, alle 15.30, presso il Seminario vescovile di Nola, con l’incontro “Per un’economia umana”. Dopo i saluti del vescovo di Nola, Francesco Marino, e di Ciro Fiola, presidente della Camera di commercio di Napoli, l’introduzione a cura di Sergio Beraldo, docente di Economia politica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, su “L’economia al servizio della persona”. Quindi la relazione di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Al viadi“Per una nuova cultura del fare. Persone, lavoro, creato e futuro”, organizzato da Pastorale per la Carità e la Giustizia e Pastorale per il Laicato e l’Evangelizzazione delladi. L’inaugurazione pubblica del percorso si terrà sabato 29 gennaio, alle 15.30, presso il Seminario vescovile di, con l’incontro “Per”. Dopo i saluti del vescovo di, Francesco Marino, e di Ciro Fiola, presidente della Camera di commercio di Napoli, l’introduzione a cura di Sergio Beraldo, docente di Economia politica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, su “L’economia al servizio della persona”. Quindi la relazione di ...

