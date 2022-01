Pensioni, ecco “PensAMI”: il simulatore INPS per calcolare gli scenari pensionistici futuri (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'INPS ha rilasciato online il simulatore il nuovo simulatore ideato per affiancare e accompagnare gli utenti a comprendere il proprio futuro Pensionistico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'ha rilasciato online ilil nuovoideato per affiancare e accompagnare gli utenti a comprendere il proprio futurostico. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Pensioni, ecco “PensAMI”: il simulatore INPS per calcolare gli scenari pensionistici futuri - ilgiornale : Inps e Citibank accerteranno l'esistenza in vita degli italiani all'estero prima di erogare i soldi delle loro pens… - ServiziAlLavoro : Pagamenti Naspi 2022: ecco a cosa fare attenzione! | Trend Online La Naspi è una forma di sostegno al reddito per i… - infoitinterno : Pensioni: ecco le nuove date dei pagamenti per febbraio 2022 - frances88451672 : RT @AdmiralReloade1: Sapete che un poliziotto corrotto negli USA perde anche i diritti alla pensione maturata? Ecco, estendendola anche ai… -