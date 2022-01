Pensioni, arriva lo strumento dell’Inps per calcolarle: come funziona “Pensami” e cosa richiede (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’Inps ha attivato un nuovo servizio che consente di comprendere e valutare il proprio futuro Pensionistico. Ecco di cosa si tratta e come funziona questo strumento rivolto ai cittadini di tutte le età. Pensioni: che cos’è “Pensami”, il nuovo servizio Inps per il proprio futuro previdenziale Il servizio appena disposto dall’Inps si chiama Pensami ed è l’acronimo di “Pensione a misura”. Si tratta di un applicativo che si compone di 3 livelli, ciascuno costituito da domande progressivamente più specifiche, che consentono di comprendere le proprie prospettive di accesso alla pensione. come si legge sul sito dell’Inps, infatti, si tratta di uno strumento “in linea con la trasformazione digitale in ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’Inps ha attivato un nuovo servizio che consente di comprendere e valutare il proprio futurostico. Ecco disi tratta equestorivolto ai cittadini di tutte le età.: che cos’è “”, il nuovo servizio Inps per il proprio futuro previdenziale Il servizio appena disposto dall’Inps si chiamaed è l’acronimo di “Pensione a misura”. Si tratta di un applicativo che si compone di 3 livelli, ciascuno costituito da domande progressivamente più specifiche, che consentono di comprendere le proprie prospettive di accesso alla pensione.si legge sul sito, infatti, si tratta di uno“in linea con la trasformazione digitale in ...

Advertising

TrendOnline : Per chi deve ricevere la #pensione di #febbraio 2022 arriva una notizia positiva: i #pagamenti sono ancora una volt… - TrendOnline : Date ufficiali di pagamento delle #pensioni di febbraio 2022 in #Posta e in #Banca: ecco il calendario! Colpo di sc… - LeggiOggi_it : ??Arriva finalmente la conferma del pagamento anticipato anche per le pensioni di febbraio e marzo 2022. Vediamo il… - francescog63 : Ecco l'ideano delle Poste italiane... Pagamento pensioni scaglionate per cognome. Zappa può stare una settimana sen… - Giacinto_Bruno : Pensioni, arriva il taglio per molti anziani: chi sono quelli coinvolti -