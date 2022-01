Pechino 2022 | atleti senza obbligo di mascherina durante premiazione

Advertising

Coninews : Michela Moioli portabandiera dell'Italia a #Beijing2022! ???? La decisione è stata presa dopo l'infortunio e il perc… - Eurosport_IT : Sofia #Goggia osa dove le altre non osano. Ecco perché può sognare Pechino, lo dice Matteo Artina che è stato suo p… - susydigennaro : RT @napolimagazine: OLIMPIADI INVERNALI - Pechino 2022, i villaggi olimpici aprono le porte agli atleti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: OLIMPIADI INVERNALI - Pechino 2022, i villaggi olimpici aprono le porte agli atleti - napolimagazine : OLIMPIADI INVERNALI - Pechino 2022, i villaggi olimpici aprono le porte agli atleti -

... staccata di 1",35/100, con la soddisfazione di aver battuto anche Lara Della Mea (Centro Sportivo Esercito), atleta friulana convocata per le Olimpiadi di. c.s.Ora testa e cuore ai Giochi didove, come sempre, daremo il massimo per onorare al meglio il nostro Paese'. È quanto dichiara Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Nove,...La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci sta per vivere la sua ultima tappa prima dei Giochi olimpici di Pechino. Nel weekend si gareggia a Willingen, località che ormai da oltre un quarto di ...Gli atleti, durante le cerimonie di premiazione ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, potranno temporaneamente togliere la mascherina.