Paziente morto, il ginecologo no vax si difende: 'Gli dissi di chiamare l'ambulanza' (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si è difeso per tre ore e mezzo dicendo di aver consigliato al telefono alla moglie del suo Paziente campano di 53 anni, poi deceduto, di chiamare il 118. 'Da qui che ti posso fare. Chiama l'ambulanza,... Leggi su leggo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si è difeso per tre ore e mezzo dicendo di aver consigliato al telefono alla moglie del suocampano di 53 anni, poi deceduto, diil 118. 'Da qui che ti posso fare. Chiama l',...

La7tv : #nonelarena Matteo Bassetti: 'Noi medici quando muore un paziente compiliamo un modulo, e se tra le cause accessori… - Agenzia_Ansa : Ha prescritto cure 'alternative' ad un paziente seguito solo telefonicamente che poi è morto. Per questo un medico… - Corriere : Arrestato Roberto Petrella, il medico no vax che prescriveva cure alternative: morto un paziente - SperanzaNada : Roberto Petrella medico no vax, è stato arrestato: morto un paziente - Lore_Colt : RT @MisssFreedom: “Il numero dei morti di #COVID19 è gonfiato? Se muore un paziente oncologico viene conteggiato come morto covid: il rimbo… -