Pamela Anderson divorzia di nuovo

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Foto: Barcroft Media©Barcroft Media/ Kikapress.comè ritornata single! La bagnina più desiderata degli anni ’90 ha posto fine al suo matrimonio con la bodyguard Dan Hayhurst dopo appena un anno dalle nozze. La coppia si era giurata amore eterno a sorpresa durante la vigilia di Natale del 2020, ma a quanto pare anche questo matrimonio aveva la data di scadenza. Nel passato di Pam ci sono infatti ben cinque matrimoni, due dei quali con lo stesso uomo, ossia Rick Salomon, sposato prima nel 2007 e poi nel 2014, ma in entrambi i casi il divorzio era arrivato puntuale come un orologio svizzero. Nella lista degli ex mariti dici sono pure Kid Rock, sposato nel 2006 e Tommy Lee, conosciuto appena 4 giorni prima delle nozze. L'articolo proviene da City Roma News.

... la divertente Pam & Tommy miniserie prodotta da Hulu e basata sull'incredibile storia vera del sex tape registrato da Pamela Anderson e Tommy Lee e poi trafugato dall'abitazione di quest'ultimo e ... Quello girato dai novelli sposini, la solare star chirurgicamente modificata di Baywatch, presenza fissa nei paginoni centrali di Playboy negli anni '90 (e nelle fantasie erotiche ... Tra le novità del mese, la miniserie Pam & Tommy, i nuovi episodi della stagione finale di The Walking Dead e la stagione 3 di What We Do in the Shadows.