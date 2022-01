Orrore vicino Parigi, cadavere bambino trovato in valigia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Orrore a Ferrières-en-Brie, vicino a Parigi, dove il corpo senza vita di un bambino di dieci anni è stato trovato all’interno di una valigia. Lo riporta l’emittente Bfm Tv, spiegando che il ritrovamento della valigia è avvenuto nei pressi dell’abitazione della vittima dove ci sono i raccoglitori dell’immondizia. La polizia sta cercando la madre, sospettata di aver ucciso il figlio in casa. Nell’abitazione sono infatti state rinvenute tracce di sangue, come spiega l’emittente. E’ stato il padre della vittima a denunciare la scomparsa da casa del figlio di 10 anni e della moglie di 33 anni. Le prime ricerche sono state avviate ieri, per poi riprendere oggi. La Bfm Tv riferisce che la coppia stava attraversando un momento difficile e che la madre è ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) –a Ferrières-en-Brie,, dove il corpo senza vita di undi dieci anni è statoall’interno di una. Lo riporta l’emittente Bfm Tv, spiegando che il ritrovamento dellaè avvenuto nei pressi dell’abitazione della vittima dove ci sono i raccoglitori dell’immondizia. La polizia sta cercando la madre, sospettata di aver ucciso il figlio in casa. Nell’abitazione sono infatti state rinvenute tracce di sangue, come spiega l’emittente. E’ stato il padre della vittima a denunciare la scomparsa da casa del figlio di 10 anni e della moglie di 33 anni. Le prime ricerche sono state avviate ieri, per poi riprendere oggi. La Bfm Tv riferisce che la coppia stava attraversando un momento difficile e che la madre è ...

