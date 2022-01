Oroscopo di Paolo Fox oggi, Venerdì 28 Gennaio 2022 (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Gennaio 28 2022 Ariete Questo Venerdì parte con una Luna interessante, quindi, possiamo dire sfruttate le vostre energie in queste 24 ore, semmai sabato e domenica cercate di evitare polemiche. In ogni modo vi state pian piano liberando di tante tensioni negative. E’ come se si vedesse una luce in fondo al tunnel, e tra l’altro alcune soddisfazioni arrivano anche dalle persone che avete attorno, che potrebbero darvi una bella notizia! Questa sera non fate le ore piccole. Toro Pensiamo che questo sia un fine settimana intrigante. E’ chiaro che molto dipende dall’età e dalle circostanze, però se c’è una persona che vi interessa, se sapete che c’è qualcuno che corrisponde ai vostri desideri, tra questo e domenica cercate di avvicinarlo ... Leggi su zon (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’diFox per28Ariete Questoparte con una Luna interessante, quindi, possiamo dire sfruttate le vostre energie in queste 24 ore, semmai sabato e domenica cercate di evitare polemiche. In ogni modo vi state pian piano liberando di tante tensioni negative. E’ come se si vedesse una luce in fondo al tunnel, e tra l’altro alcune soddisfazioni arrivano anche dalle persone che avete attorno, che potrebbero darvi una bella notizia! Questa sera non fate le ore piccole. Toro Pensiamo che questo sia un fine settimana intrigante. E’ chiaro che molto dipende dall’età e dalle circostanze, però se c’è una persona che vi interessa, se sapete che c’è qualcuno che corrisponde ai vostri desideri, tra questo e domenica cercate di avvicinarlo ...

Advertising

italiaserait : Oroscopo Paolo Fox domani, 28 gennaio 2022: le previsioni in anteprima - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 28 gennaio e tutti i segni: amore lavoro e fortuna - #Oroscopo #Paolo… - controcampus : Sei tra i segni favoriti in classifica... ??scopri cosa può succederti?? ? #oroscopo #zodiaco #paolofox ? - PasqualeMarro : #Oroscopo Paolo Fox di domani 28 Gennaio, segno per segno - zazoomblog : Oroscopo di Paolo Fox del weekend 29 e 30 gennaio: sorprese per i Gemelli - #Oroscopo #Paolo #weekend #gennaio: -