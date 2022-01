Oroscopo di Branko 28 gennaio: questo venerdì fate attenzione al vostro fisico (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ariete – E’ arrivato il momento di far capire quello che pensate, solo così tutto sarà più semplice nella vostra vita. Avete bisogno di libertà, ma dovete anche calmarvi e prendere fiato! Toro – Sta per tornare il passato e lo fa tramite un incontro, una telefonata. Sei stanco (e si vede), forse sarebbero meglio riposarsi un po’ di più! Gemelli – State seguendo la giusta strada, vi state dirigendo verso i vostri obiettivi e ora siete pronti a tutto. Anche a consumare energie in modo equilibrato! Cancro – Bene, le attività di gruppo e il lavoro di squadra vi entusiasmano. Siete positivi, ma occhio a non innervosire troppo chi vi circonda! Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI Entra nel gruppo ... Leggi su cityroma (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ariete – E’ arrivato il momento di far capire quello che pensate, solo così tutto sarà più semplice nella vostra vita. Avete bisogno di libertà, ma dovete anche calmarvi e prendere fiato! Toro – Sta per tornare il passato e lo fa tramite un incontro, una telefonata. Sei stanco (e si vede), forse sarebbero meglio riposarsi un po’ di più! Gemelli – State seguendo la giusta strada, vi state dirigendo verso i vostri obiettivi e ora siete pronti a tutto. Anche a consumare energie in modo equilibrato! Cancro – Bene, le attività di gruppo e il lavoro di squadra vi entusiasmano. Siete positivi, ma occhio a non innervosire troppo chi vi circonda! Entra nel gruppodi Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppodicliccando QUI Entra nel gruppodi Barbanera cliccando QUI Entra nel gruppo ...

