Oroscopo di Barbanera 27 gennaio | giovedì di alti e bassi | meglio attendere domani

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – La Luna alleata dal Sagittario vi aiuterà a mettere in atto un atteggiamento bilanciato e disponibile. Riuscirete a volgere le circostanze a vostro vantaggio. Toro (21/4 – 20/5) – Con Mercurio e Marte sorridenti in Capricorno e soprattutto Urano nel vostro cielo, si prevede unpieno di fermenti, ottime idee, nuovi progetti. Gemelli (21/5 – 21/6) – Per colpa della Luna contraria, oggi forse vi alzerete con il piede sbagliato, poi però recupererete e andrete incontro alle soddisfazioni che cercate. Cancro (22/6 – 22/7) – Con Mercurio opposto, vi potrebbe accadere, in famiglia o sul lavoro, di essere messi sotto esame per degli errori di valutazione o per delle distrazioni.