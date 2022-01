Omicron, Moderna ha avviato i test per il booster. Somministrato il vaccino al primo volontario (Di giovedì 27 gennaio 2022) Mentre Omicron dilaga in Italia e nel mondo sono arrivate nella fase operativa le sperimentazioni del booster specifico contro la variante di Sars Cov 2 che ha dimostrato di essere estremamente più contagiosa di Delta anche se, secondo gli studi preliminari e le osservazioni cliniche, meno virulenta. La casa farmaceutica Moderna ha annunciato l’avvio dei test su un booster anti-Covid in grado di contrastare in modo specifico la variante Omicron di Sars-CoV-2. Il candidato vaccino mRna-1273.529 è stato Somministrato al primo volontario nell’ambito di uno studio di fase 2 che coinvolgerà un massimo di 24 centri negli Usa e includerà due gruppi di circa 300 over 18 ciascuno, spiega l’azienda americana in una nota: persone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Mentredilaga in Italia e nel mondo sono arrivate nella fase operativa le sperimentazioni delspecifico contro la variante di Sars Cov 2 che ha dimostrato di essere estremamente più contagiosa di Delta anche se, secondo gli studi preliminari e le osservazioni cliniche, meno virulenta. La casa farmaceuticaha annunciato l’avvio deisu unanti-Covid in grado di contrastare in modo specifico la variantedi Sars-CoV-2. Il candidatomRna-1273.529 è statoalnell’ambito di uno studio di fase 2 che coinvolgerà un massimo di 24 centri negli Usa e includerà due gruppi di circa 300 over 18 ciascuno, spiega l’azienda americana in una nota: persone ...

