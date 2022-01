Omicidio Yara | respinta la richiesta dei legali Bossetti | “La mia dignità calpestata”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Yara

... il muratore di Mapello (Bergamo) in carcere dal giugno del 2014, condannato definitivamente all'ergastolo per l'della tredicenneGambirasio. In passato altre due volte i giudici ...Nuovo no dei giudici alle istanze del muratore di Mapello, in carcere dal giugno 2014, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'diGambirasio . In precedenza altre due volte i ...Il muratore di Mapello, in carcere dal giugno del 2014, condannato definitivamente all'ergastolo si sfoga: "La mia dignità disprezzata" ...La Corte d'Assise di Bergamo ha respinto la richiesta presentata dai legali di Massimo Bossetti, per accedere ai campioni di Dna trovati sul corpo di Yara.