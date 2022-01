Omicidio Licata, chi sono le vittime Diego Tardino, la moglie Alessandra e i figli? Età, lavoro, lite, foto, Facebook (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella giornata di ieri, 26 gennaio 2022, a Licata si è consumato l’Omicidio di Diego Tardino, sua moglie Alessandra e i suoi figli Alessia e Vincenzo. Ma cosa è successo? Leggi anche: Omicidio Licata, chi è l’assassino Angelo Tardino, che ha ucciso fratello, cognata e nipoti? Età, causa strage familiare, foto, Facebook, notizie oggi Omicidio... Leggi su donnapop (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella giornata di ieri, 26 gennaio 2022, asi è consumato l’di, suae i suoiAlessia e Vincenzo. Ma cosa è successo? Leggi anche:, chi è l’assassino Angelo, che ha ucciso fratello, cognata e nipoti? Età, causa strage familiare,, notizie oggi...

Advertising

occhio_notizie : Uomo ha ucciso tre familiari ed è scappato: shock a Licata. Sul posto, sono già al lavoro i carabinieri che hanno a… - comunicalonews : Anche Diego Tardino, ucciso con la moglie e i due figli dal fratello Angelo Tardino, poi morto suicida, aveva una p… - VirginiaPanzeri : RT @fabcet: Le armi. Le armi. Non ci sono altri commenti possibili. Omicidio a Licata, uccide 4 familiari tra cui un bimbo di 11 anni e… - Vignitta55 : RT @fabcet: Le armi. Le armi. Non ci sono altri commenti possibili. Omicidio a Licata, uccide 4 familiari tra cui un bimbo di 11 anni e… - elisanavel5 : L avidità umana non si ferma davanti a niente. -