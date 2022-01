Oggi Ounas sarà in Italia: visite d’idoneità dopo i problemi cardiaci riscontrati dopo il Covid (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ounas non ha giocato neanche un minuto in Coppa d’Africa perché ha avuto il Covid. L’ha fatto sapere il ct dell’Algeria, che ha però aggiunto un dettaglio preoccupante: subito dopo la negativizzazione del ragazzo, durante gli esami di routine, sarebbero state riscontrate delle anomalie cardiache. dopo l’eliminazione dell’Algeria dalla Coppa d’Africa, il ragazzo ha passato una settimana a casa sua, a Parigi. Oggi, in base a quanto riportato sui principali quotidiani, Ounas farà rientro a Napoli e si sottoporrà alle visite mediche d’idoneità sportiva. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è ottimismo e fiducia rispetto all’esito di queste ultime. Molto probabilmente s’è trattato solo di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 27 gennaio 2022)non ha giocato neanche un minuto in Coppa d’Africa perché ha avuto il. L’ha fatto sapere il ct dell’Algeria, che ha però aggiunto un dettaglio preoccupante: subitola negativizzazione del ragazzo, durante gli esami di routine, sarebbero state riscontrate delle anomalie cardiache.l’eliminazione dell’Algeria dalla Coppa d’Africa, il ragazzo ha passato una settimana a casa sua, a Parigi., in base a quanto riportato sui principali quotidiani,farà rientro a Napoli e si sottoporrà allemedichesportiva. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è ottimismo e fiducia rispetto all’esito di queste ultime. Molto probabilmente s’è trattato solo di ...

Advertising

SabazioVirbio2 : RT @napolista: Oggi #Ounas sarà in Italia: visite d’idoneità dopo i problemi cardiaci riscontrati dopo il Covid Secondo quanto riferisce i… - napolista : Oggi #Ounas sarà in Italia: visite d’idoneità dopo i problemi cardiaci riscontrati dopo il Covid Secondo quanto ri… - MundoNapoli : Cds – Fissate per oggi le visite mediche per Ounas dopo l’anomalia cardiaca riscontrata in Coppa d’Africa - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdS – Ounas rientra oggi a Napoli, l’algerino sarà sottoposto a control… - areanapoliit : #Ounas, oggi le visite mediche al cuore. Telefonata del Napoli al giocatore -