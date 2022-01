Oggi è un altro giorno, Silvia Salemi e la sorella morta di leucemia: “Non parlavo più. Poi un giorno ho trovato una sua registrazione” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno nella puntata di ieri 26 gennaio, anche Silva Salemi. La cantautrice 43enne, che di recente ha partecipato al programma di Canale 5 Star in the Star nei panni di Lady Gaga, si è raccontata a Serena Bortone. “Tutto è partito a quattordici anni sul palco del Karaoke di Fiorello, cantavo già al piano bar e ho voluto l’attenzione per me”, ha esordito. Poi, parlando della vita privata, si è lasciata andare ad un toccante ricordo della sorella Laura, morta di leucemia mieloide quando Silvia era ancora piccolissima: “È morta dopo un anno dalla mia nascita, a cinque anni e mezzo. In casa abbiamo vissuto un grande dramma e per me quel dolore è diventato silenzio, non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tra gli ospiti diè unnella puntata di ieri 26 gennaio, anche Silva. La cantautrice 43enne, che di recente ha partecipato al programma di Canale 5 Star in the Star nei panni di Lady Gaga, si è raccontata a Serena Bortone. “Tutto è partito a quattordici anni sul palco del Karaoke di Fiorello, cantavo già al piano bar e ho voluto l’attenzione per me”, ha esordito. Poi, parlando della vita privata, si è lasciata andare ad un toccante ricordo dellaLaura,dimieloide quandoera ancora piccolissima: “Èdopo un anno dalla mia nascita, a cinque anni e mezzo. In casa abbiamo vissuto un grande dramma e per me quel dolore è diventato silenzio, non ...

Advertising

ItaliaViva : Una previsione? Penso che oggi il centrodestra farà un altro giro 'di bandiera' ma domani si potrebbe chiudere. Pur… - smenichini : La sortita di @EnricoLetta è dura e incisiva, ma alla forzatura su #Casellati oggi credevano in pochi anche nello s… - fanpage : #PresidentedellaRepubblica #Quirinale2022 Fratelli D'Italia appoggerebbe la candidatura di #Cassese - MonsieurFou7 : la mia capa ha fatto due test e sono entrambi negativi ma si sente comunque che potrebbe avere il covid perché è ne… - conteadifoix : RT @f_burla: Tutto per cosa? Per niente? Altro che: per dare un altro bel giro di vite alla domanda interna. Nulla è cambiato dal 2011 ad o… -