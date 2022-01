Occhio a Putin Se gli affari russi fanno tremare le banche europee

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 gennaio 2022) L’escalation di tensione geopolitica sull’Ucraina allerta sempre più il mondo economico e finanziario. Mentre in Italia i rappresentanti di alcune delle maggiori imprese tricolori interloquivano via web con il Cremlino per sentirsi spiegare da Vladimirche “l’Italia è un partner commerciale centrale per laa”, la Bce lanciava un monito, piuttosto preciso, alledel Vecchio Continente: attenzione alla significativa esposizione verso Mosca. Nel caso di invasione russa dell’Ucraina, scatteranno le inevitabili sanzioni contro l’ex Urss. E per le, incluse quelle italiane, potrebbero essere dolori. A rendere pubblico l’allarme dell’Eurotower è stato il Financial Times, il quale ha citato alcune dei principali istituti notevolmente esposti verso Mosca. E cioè Citi, Societè Generale, l’austriaca ...