Nuova rivelazione di Bradley Cooper su American Sniper

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Unasuè uscita dalla bocca del suo protagonistaE’ durante la promozione del nuovo film La fiera delle illusioni – Nightmare Alley cheha raccontato alcuni retroscena della sua carriera, come per esempio la decisione che lo spinse a realizzare in modo personale, la celebre pellicola con Clint Eastwood alla regia. In primo luogo, l’attore ottenne lui stesso i diritti del libro per trarne un film, poi coinvolse il noto regista. Adessonon solo è un attore affermato, ma anche un regista di grande talento, come ha dimostrato il clamoroso successo di A star is born con Lady Gaga. Inoltre, è ...