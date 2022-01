Nuova Mitsubishi ASX arriverà in Europa nel 2023 (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Nuova serie del Suv compatto Mitsubishi ASX sarà in vendita in Europa nella primavera del 2023. Sostituirà attuale generazione che dal 2010 ha venduto quasi 380.000 unità nel Vecchio Continente. ... Leggi su motori.quotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Laserie del Suv compattoASX sarà in vendita innella primavera del. Sostituirà attuale generazione che dal 2010 ha venduto quasi 380.000 unità nel Vecchio Continente. ...

