Nuoto | Si ritira a 31 anni l' olandese Ranomi Kromowidjojo

IN CHE SENSO RANOMI SI RITIRA DAL NUOTO ORA MI SPARO - DA - Si ritira dal nuoto agonistico Ranomi Kromowidjojo, la notizia dal suo account Instagram

Ranomi Kromowidjojo ha annunciato via Instagram la decisione di ritirarsi a 31 anni: "Ilsarà sempre la mia passione ma non più a livello professionistico", l'annuncio della fuoriclasse ...? 1 settembre: a 33 anni Federica Pellegrini si. Dopo 20 anni di, 2 medaglie olimpiche, 11 mondiali, 20 europee, 8 mondiali in vasca corta e 17 continentali in distanza breve, la Divina ...Ranomi Kromowidjojo dice addio al nuoto: la campionessa olandese di nuoto ha deciso di ritirarsi dopo una carriera lunga 16 anni. Specializzata nello stile libero, detentrice del record europei nella ...Nel suo palmares tre ori olimpici e 17 titoli mondiali AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) - Un'altra grande campionessa lascia le vasche.