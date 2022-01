Novità tagli capelli lunghi inverno 2022 è in voga la chioma con la frangia di Belen Rodriguez

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Idida prendere in considerazione in questosono davvero tanti. In particolare l'hairstyle più di tendenza è senza nessun dubbio quello sfoggiato recentemente da. Più precisamente la showgirl ha optato per unalunga con la, quindi questa è da scoprire immediatamente.ha realizzato delle leggere scalature sulla sualunga. In particolare queste sono presenti solamente nella parte finale della capigliatura. Per completare l'hairstyle,ha abbinato uno styling ...