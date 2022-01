“Non mi vaccino, non sono una cavia”, morta di Covid 52enne che ha rifiutato anche il ricovero (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Non mi vaccino, non sono una cavia”. Una foto profilo eloquente messa nei mesi scorsi e una scelta portata fino alla fine per Barbara Fisichella, 52 anni, operatrice giudiziaria al casellario della Procura di Lodi e originaria di Codogno, morta di Covid. No vax convinta e dichiarata la donna era a casa in malattia da una decina di giorni. La 52enne aveva rifiutato il ricovero in ospedale: sono stati i familiari a chiamare l’ambulanza dopo aver visto, ieri, che faceva fatica a respirare. Poche ore dopo è avvenuto il decesso. Il 28 novembre scorso, sul suo profilo Facebook aveva postato la sua foto, visibile pubblicamente, con la scritta “Io non mi vaccino, non sono una cavia” e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Non mi, nonuna”. Una foto profilo eloquente messa nei mesi scorsi e una scelta portata fino alla fine per Barbara Fisichella, 52 anni, operatrice giudiziaria al casellario della Procura di Lodi e originaria di Codogno,di. No vax convinta e dichiarata la donna era a casa in malattia da una decina di giorni. Laavevailin ospedale:stati i familiari a chiamare l’ambulanza dopo aver visto, ieri, che faceva fatica a respirare. Poche ore dopo è avvenuto il decesso. Il 28 novembre scorso, sul suo profilo Facebook aveva postato la sua foto, visibile pubblicamente, con la scritta “Io non mi, nonuna” e ...

