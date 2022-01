«Non credo avrei mai potuto farlo prima dell'età che ho», ha raccontato (Di giovedì 27 gennaio 2022) Emma Thompson, cinema, famiglia, attivismo guarda le foto Dopo oltre 30 anni di carriera, Emma Thompson, 62 anni, si è trovata di fronte a una nuova sfida. Forse la più difficile della sua carriera. Nella nuova pellicola Good Luck to You, Leo Grande, diretta da Sophie Hyde e presentata in anteprima mondiale al Sundance Film Festival, l’attrice britannica appare infatti completamente senza veli. E, nonostante la lunga carriera alle spalle, questa è la prima volta che recita una scena di nudo totale. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 27 gennaio 2022) Emma Thompson, cinema, famiglia, attivismo guarda le foto Dopo oltre 30 anni di carriera, Emma Thompson, 62 anni, si è trovata di fronte a una nuova sfida. Forse la più difficilea sua carriera. Nella nuova pellicola Good Luck to You, Leo Grande, diretta da Sophie Hyde e presentata in antemondiale al Sundance Film Festival, l’attrice britannica appare infatti completamente senza veli. E, nonostante la lunga carriera alle spalle, questa è lavolta che recita una scena di nudo totale. Leggi anche ...

GiuseppeConteIT : Oggi come un anno fa l’Italia è una nave in difficoltà. Solo il Movimento 5 Stelle vede il picco dei contagi, le fi… - francescocosta : Salvini: «Draghi al Quirinale lo voterei domani mattina. Se ci andasse, non credo che ci sarebbero le elezioni anti… - EnricoTurcato : #Allegri ha ridato solidità alla Juventus e ha sistemato le cose dietro. Ora la squadra concede poco. Innegabile D… - Angie_271218 : @anerama38 @Ele90AM In realtà per uscire da una quarantena c'è l'obbligo di fare il tampone anche se lo si tiene a… - dariosci1 : @SilvestriMd Più che un problema da infettivologi o forse meglio epidemiologi, credo si tratti di scarsa conoscenza… -