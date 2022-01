Nino Di Matteo, chi è l’ ex magistrato più votato per il Quirinale. La carriera e le minacce di Totò Riina (Di giovedì 27 gennaio 2022) In queste ore si è tenuta la quarta votazione per il nuovo Presidente della Repubblica, ancora una volta all’insegna della fumata nera. Tra i nomi più votati spuntano quelli di Sergio Mattarella, di Sabino Cassese e del magistrato Nino Di Matteo, nome proposto con forza da alcuni deputati e senatori ex Movimento 5 Stelle. Vediamo insieme il curriculum dell’uomo che in queste ore si pensa possa essere il candidato migliore per la corsa al Colle. Nino Di Matteo, chi è il candidato per la Presidenza della Repubblica Nato a Palermo il 26 aprile 1961, Nino Di Matteo è un nome fortemente legato al mondo della giustizia. Laureato in Giurisprudenza a Palermo, è entrato in magistratura nel 1991 e nel giro di pochi anni – precisamente nel 1999 – ha partecipato alle ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 27 gennaio 2022) In queste ore si è tenuta la quarta votazione per il nuovo Presidente della Repubblica, ancora una volta all’insegna della fumata nera. Tra i nomi più votati spuntano quelli di Sergio Mattarella, di Sabino Cassese e delDi, nome proposto con forza da alcuni deputati e senatori ex Movimento 5 Stelle. Vediamo insieme il curriculum dell’uomo che in queste ore si pensa possa essere il candidato migliore per la corsa al Colle.Di, chi è il candidato per la Presidenza della Repubblica Nato a Palermo il 26 aprile 1961,Diè un nome fortemente legato al mondo della giustizia. Laureato in Giurisprudenza a Palermo, è entrato in magistratura nel 1991 e nel giro di pochi anni – precisamente nel 1999 – ha partecipato alle ...

