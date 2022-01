Nino Di Matteo | chi è il magistrato antimafia votato da Alternativa c' è e dagli ex M5s

Advertising

ale_villarosa : GRAZIE A PAOLO MADDALENA, DA OGGI VOTERÒ NINO DI MATTEO Leggi qui il mio post ?? - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | A Mattarella vanno 166 voti. Nino di Matteo, candidato da Alternativa c'è e dagli ex M5s al po… - reportrai3 : Alberto Volo poco prima di morire, nel luglio 2016, viene interrogato da Roberto Tartaglia e Nino di Matteo. E rive… - Profilo3Marco : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | A Mattarella vanno 166 voti. Nino di Matteo, candidato da Alternativa c'è e dagli ex M5s al posto di… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | A Mattarella vanno 166 voti. Nino di Matteo, candidato da Alternativa c'è e dagli ex M5s al posto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Nino Matteo

Di, candidato da Alternativa c'è e dagli ex M5S al posto del giurista Maddalena, ottiene 56 voti. 8 voti per Luigi Manconi, 6 alla ministra Cartabia, 5 al premier Draghi, 4 ad Amato, 3 a ...E'Diil secondo nome più votato nel quarto scrutinio per il Quirinale . Le preferenze di Alternativa c'è e degli ex M5s andate nei giorni scorsi a Paolo Maddalena oggi sono confluite al ...Quirinale, quarta fumata nera. E' stallo (e i voti per Mattarella aumentano). Il centrodestra si astiene, si cerca ancora un'intesa su un nome condiviso ...56 per il pm Nino Di Matteo. Su 981 presenti, gli astenuti sono stati 441, le schede bianche 261, le nulle 5, i voti dispersi 20. Aumentano i voti per Sergio Mattarella. Il capo dello Stato passa dai ...