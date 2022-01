Nel Napoletano alunni assenti in classe da mesi Denunciati 12 genitori | Avevamo paura del Covid

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 gennaio 2022) I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno denunciato a a Sant’Antimo 12, i cui 6 figli non hanno frequentato la scuola media, sebbene fossero iscritti, in un periodo che va da settembre a dicembre. Da verifiche effettuate dai militari in collaborazione con il dirigente scolastico dell’istituto è emerso che i 6fosseroper un periodo prolungato di circa tre. Sono stati convocati ea piede libero i 12per inosservanza dell’obbligo di istruzione dei figli minori. Secondo gli inquirenti, alcuni di questi non sarebbero stati a conoscenza del periodo prolungato d’assenza del proprio figlio e altri hanno ammesso la propria responsabilità riferendo di averche i propri figli potessero contrarre il ...