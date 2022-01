Nazionale | prosegue lo stage | Bonucci e Pellegrini lasciano il ritiro come da accordi

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Secondo giorno diper la. Gli azzurri si allenano sotto la guida di Roberto Mancini a Coverciano e la seduta odierna si è basata su una serie di esercitazioni tattiche di 4-3-3 e lavoro fisico-atletico. Leonardoe Lorenzo, infortunati, dopo un giorno insieme al gruppo per preparare lontani dal campo la partita con la Macedonia di marzo, hanno fatto rientro, rispettivamente, a Torino e Roma. Hanno lasciato ilanche Luiz Felipe e Cragno, entrambi per lievi infortuni. SportFace.

Advertising

Azzurri : ?? Prosegue il lavoro degli #Azzurri a #Coverciano… #Nazionale ???? #VivoAzzurro - sportface2016 : #Nazionale, prosegue lo stage: #Bonucci e #Pellegrini lasciano il ritiro come da accordo - _emsyawlayhw_ : RT @Azzurri: ?? Prosegue il lavoro degli #Azzurri a #Coverciano… #Nazionale ???? #VivoAzzurro - lovemyMatherAn1 : RT @Azzurri: ?? Prosegue il lavoro degli #Azzurri a #Coverciano… #Nazionale ???? #VivoAzzurro - _Sport_Calcio_ : ?? Prosegue il lavoro degli #Azzurri a #Coverciano… #Nazionale ???? #VivoAzzurro -

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale prosegue

Notizie - MSN Italia

'I trasporti calabresi non devono perdere l'opportunità dei fondi europei legati al Pianodi ripresa e resilienza: è un'occasione di sviluppo attesa da troppo tempo'. Lo dichiara, ......Mala campagna vaccinale e oltre la metà della popolazione tedesca ha ricevuto la dose ... Il Green Pass non è obbligatorio in Spagna su scala. Tuttavia, in diverse regioni questo ..."È evidente che se il centrodestra avesse provato la spallata, avrebbe sicuramente provocato un trauma e anche una evitabile crisi": ecco le parole del deputato Pd ...I nuovi casi di contagio da Sars-CoV-2 sono 155.697. Il totale delle persone infettate è così di 10.539.601, di cui 2.706.453 sono attualmente positive. L'Rt nazionale scende a 1,31, mentre l'incidenz ...