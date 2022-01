Napoli, il Toronto voleva anche Mertens: il belga ha detto no e ora aspetta il rinnovo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Insieme a Insigne, il Toronto avrebbe voluto anche Mertens. Il belga ha rifiutato e ora attende il rinnovo con il Napoli Il Toronto ha messo sotto contratto Lorenzo Insigne dal prossimo giugno, ma il 10 della Nazionale non sarebbe stato l’unico nel mirino dei canadesi tra le fila del Napoli. Il club di MLS, come riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe corteggiato anche Dries Mertens, sempre in scadenza a giugno. Il belga ha risposto però picche. Lui ama l’azzurro e vuole restare al Napoli. E ora attende la proposta del club partenopeo, magari anche al ribasso. La conquista della Champions potrebbe essere la chiave per il prolungamento. L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Insieme a Insigne, ilavrebbe voluto. Ilha rifiutato e ora attende ilcon ilIlha messo sotto contratto Lorenzo Insigne dal prossimo giugno, ma il 10 della Nazionale non sarebbe stato l’unico nel mirino dei canadesi tra le fila del. Il club di MLS, come riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe corteggiatoDries, sempre in scadenza a giugno. Ilha risposto però picche. Lui ama l’azzurro e vuole restare al. E ora attende la proposta del club partenopeo, magarial ribasso. La conquista della Champions potrebbe essere la chiave per il prolungamento. L'articolo proviene ...

