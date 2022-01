Napoli, c’è l’accordo per Mathias Olivera: arriverà a giugno (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Napoli ha scelto il proprio rinforza per la fascia sinistra chiudendo l’operazione Mathias Olivera che arriverà la prossima estate Sarà dunque Mathias Olivera il rinforzo sulla corsia mancina per il Napoli del prossimo futuro. L’operazione con il Getafe, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, è ormai vicina alla chiusura sulla base del prestito oneroso (1 milione) più obbligo di riscatto a 11 più bonus. Il club spagnolo non ha voluto cedere immediatamente il giocatore, ma non si opporrà alla partenza estiva. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ilha scelto il proprio rinforza per la fascia sinistra chiudendo l’operazionechela prossima estate Sarà dunqueil rinforzo sulla corsia mancina per ildel prossimo futuro. L’operazione con il Getafe, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, è ormai vicina alla chiusura sulla base del prestito oneroso (1 milione) più obbligo di riscatto a 11 più bonus. Il club spagnolo non ha voluto cedere immediatamente il giocatore, ma non si opporrà alla partenza estiva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

