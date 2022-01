Napoli | allenamento al Konami Center | il report

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilall’SSCTraining. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali e la pausa di campionato. La Serie A riprenderà domenica 6 febbraio con Venezia-(ore 15), per la 24esima giornata. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una serie di torelli. Successivamente lavoro finalizzato alla forza e seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Domani seduta mattutina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha pubblicato una storia su Instagram in cui esulta assieme ad alcuni compagni dopo il successo nella partitella di allenamento tenutasi a Castel Volturno.