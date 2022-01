Musica | rinviati i concerti italiani di Bryan Adams

Advertising

repubblica : Adele in lacrime annuncia che i concerti di Las Vegas sono rinviati causa Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Musica rinviati

ANSA Nuova Europa

D'Alessandro e Galli comunica che i 3 concerti italiani di Bryan Adams, previsti a febbraio a Roma, Firenze e Conegliano Veneto, sarannoa nuova data. La decisione di posticipare le date Italiane, insieme a quelle di diversi altri paesi europei, si spiega, "è stata presa a seguito delle complicazioni che la crisi pandemica ...Sarannoe chi ha comprato il biglietto potrà usarlo quando gli eventi saranno di nuovo in programma. Elton ha detto che pensa di essere in grado di cantare di nuovo il 29 gennaio a Little ...D'Alessandro e Galli comunica che i 3 concerti italiani di Bryan Adams, previsti a febbraio a Roma, Firenze e Conegliano Veneto, saranno rinviati a nuova data. (ANSA) ...I Måneskin hanno comunicato il rinvio dei concerti del tour italiano nei palazzetti e del Loud Kids On Tour '22 in Europa.