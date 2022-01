MotoGp, Rossi: “Ho lasciato la Honda, perché non mi trattavano da campione” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tra le numerose sliding doors della carriera più che ventennale di Valentino Rossi, forse la più importante è quella che lo ha portato alla Yamaha nel 2004 dopo aver voltato le spalle alla Honda. La casa dell’Ala Dorata, a cavallo tra gli anni Novanta e i primi Duemila, non aveva rivali in quella che allora era la Classe 500. L’ex pilota di Tavullia fu tuttavia capace di ribaltare le gerarchie, riportando la scuderia di Iwata al trionfo dopo un digiuno lungo dodici anni. Rossi, in uno speciale realizzato dalla MotoGp, ha detto: “La Honda era la moto da battere. Ma pensavano che se me ne fossi andato, avrebbero vinto con altri piloti, come Gibernau e Biaggi. Non mi hanno trattato da campione e dovevo ringraziarli se vincevo. Per questo ho deciso di andarmene“. Nella quarta puntata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tra le numerose sliding doors della carriera più che ventennale di Valentino, forse la più importante è quella che lo ha portato alla Yamaha nel 2004 dopo aver voltato le spalle alla. La casa dell’Ala Dorata, a cavallo tra gli anni Novanta e i primi Duemila, non aveva rivali in quella che allora era la Classe 500. L’ex pilota di Tavullia fu tuttavia capace di ribaltare le gerarchie, riportando la scuderia di Iwata al trionfo dopo un digiuno lungo dodici anni., in uno speciale realizzato dalla, ha detto: “Laera la moto da battere. Ma pensavano che se me ne fossi andato, avrebbero vinto con altri piloti, come Gibernau e Biaggi. Non mi hanno trattato dae dovevo ringraziarli se vincevo. Per questo ho deciso di andarmene“. Nella quarta puntata ...

