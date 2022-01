Morto Morgan Stevens | l’attore di Saranno Famosi trovato senza vita nella cucina della sua abitazione

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Mondo del cinema in lutto per la morte del, interprete di ‘Melrose Place’ e ‘’. Come riportato da TMZ, il corpodelhollywoodiano è statoieri 26 gennaiosua. Al momento non si conoscono le cause del decesso dell’interprete 70enne, ma è probabile che si tratti di cause naturali. Secondo il sito americano, nessuno aveva visto né sentitoper alcuni giorni e questo aveva fatto scattare la segnalazione alle autorità che sono poi intervenute. Negli anni ’90,venne arrestato per guida in stato di ebbrezza dalla polizia di Los ...

Advertising

ValentinaDAmic4 : Morgan Stevens: l'attore di Saranno famosi e Melrose Place trovato morto a 70 anni - - dntmwmessageman : -Falling Kingdoms, Morgan Rhodes ?/5 Solo per il trash e le risate che mi hanno regalato Magnus cuore di ghiaccio… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Morgan

Stevens, attore noto per aver recitato in Melrose Place e Saranno Famosi, èa 70 anni. Il corpo è stato trovato in cucina, dopo che i vicini non avendo sue notizie da giorni hanno ...L'attore sarebbeper cause naturali.Stevens: le curiosità - Da giovane amava lo sport e in particolare il football, il softball e gli sci. - La sua grande passione è sempre stata la ...Mondo del cinema in lutto per la morte dell’attore Morgan Stevens, interprete di ‘Melrose Place’ e ‘Saranno Famosi’. Come riportato da TMZ, il corpo senza vita dell’attore hollywoodiano è stato ...E' stato ritrovato senza vita, il 26 gennaio, dopo l'allerta dei vicini: aveva 70 anni e non si conoscono ancora le cause del decesso ...